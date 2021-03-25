Galatasaray'da üç isim, bir Fernando etmedi

Sevilla'ya transfer olan Fernando Reges, 2 sezonda 2 şampiyonluk yaşadığı G.Saray'la, Süper Lig'deki 47 maçta 4 gol-4 asistlik performans ortaya koymuştu



Brezilyalı ön libero, transfer olduğu Sevilla'da da istikrarını (77 maçta 3 gol-7 asist) koruyor. Fernando'nun bölgesinde bu sezon Taylan Antalyalı ve Etebo değişmeli olarak görev yaptı.



*Taylan Antalyalı, 26 maçta 1 gol-1 asiste imzasını attı.



*Etebo, 19 maçta skor katkısı yapamadı.



*Gedson Fernandes, 7 haftadır ilk 11 olmasına rağmen tabelaya etki edemedi. Fernando ise onun gibi 8 numara oynadığı Beşiktaş derbilerine attığı gollerle damga vurmuştu.



