Galatasaray'da üç isim, bir Fernando etmedi

Gomis'in yokluğunu yıllardır hisseden Galatasaray, bir başka yıldızı Fernando'nun boşluğunu da bir türlü dolduramadı

Haber; Sabah
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Galatasaray'da üç isim, bir Fernando etmedi
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25 Mart 2021 10:12
Sevilla'ya transfer olan Fernando Reges, 2 sezonda 2 şampiyonluk yaşadığı G.Saray'la, Süper Lig'deki 47 maçta 4 gol-4 asistlik performans ortaya koymuştu

Brezilyalı ön libero, transfer olduğu Sevilla'da da istikrarını (77 maçta 3 gol-7 asist) koruyor. Fernando'nun bölgesinde bu sezon Taylan Antalyalı ve Etebo değişmeli olarak görev yaptı.

*Taylan Antalyalı, 26 maçta 1 gol-1 asiste imzasını attı.

*Etebo, 19 maçta skor katkısı yapamadı.

*Gedson Fernandes, 7 haftadır ilk 11 olmasına rağmen tabelaya etki edemedi. Fernando ise onun gibi 8 numara oynadığı Beşiktaş derbilerine attığı gollerle damga vurmuştu.



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