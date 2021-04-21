Galatasaray'da tüm gözler Kerem Aktürkoğlu'ndan

Göztepe maçında hat-trick yapan Kerem Aktürkoğlu, bugün de Galatasaray'ın en önemli hücum silahı olacak.
Teknik direktör Fatih Terim'in yine ilk 11'de görevlendireceği genç kanat oyuncusu, özellikle Halil Dervişoğlu ile gösterdiği uyumlu performansla dikkat çekmişti.
Ligde forma giydiği 398 dakikada 6 gol, 2 asistlik skor katkısı sağlayan Kerem, çıkışını Trabzonspor karşısında da sürdürmek istiyor
Teknik direktör Fatih Terim'in yine ilk 11'de görevlendireceği genç kanat oyuncusu, özellikle Halil Dervişoğlu ile gösterdiği uyumlu performansla dikkat çekmişti.
Ligde forma giydiği 398 dakikada 6 gol, 2 asistlik skor katkısı sağlayan Kerem, çıkışını Trabzonspor karşısında da sürdürmek istiyor