Galatasaray'da tüm gözler Feghouli'de

Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli, Kayserispor maçında takımının en önemli silahlarından biri olacak.

, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da tüm gözler Feghouli'de
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23 Kasım 2020 12:34
Galatasaray'ın Kayseri karşısında hücumdaki kilit ismi Sofiane Feghouli olacak.

2-1 kazanılan Sivasspor maçında 1 asistle oynayan Feghouli, Milli arada Cezayir'in, Zimbabwe'yi 3-1 yendiği karşılaşmada 1 gol ve 1 asistle oynamıştı. 30 yaşındaki futbolcu, geçen sezon ligdeki iki Kayserispor karşılaşmasında da skora katkı sağladı. Deplasmanda 3-2 kazanılan mücadelede 1 gol pası vermiş, iç sahadaki 4-1'lik zaferde 2 gol birden atmıştı.



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