Galatasaray'da tüm gözler Feghouli'de

Galatasaray'ın Kayseri karşısında hücumdaki kilit ismi Sofiane Feghouli olacak.
2-1 kazanılan Sivasspor maçında 1 asistle oynayan Feghouli, Milli arada Cezayir'in, Zimbabwe'yi 3-1 yendiği karşılaşmada 1 gol ve 1 asistle oynamıştı. 30 yaşındaki futbolcu, geçen sezon ligdeki iki Kayserispor karşılaşmasında da skora katkı sağladı. Deplasmanda 3-2 kazanılan mücadelede 1 gol pası vermiş, iç sahadaki 4-1'lik zaferde 2 gol birden atmıştı.
2-1 kazanılan Sivasspor maçında 1 asistle oynayan Feghouli, Milli arada Cezayir'in, Zimbabwe'yi 3-1 yendiği karşılaşmada 1 gol ve 1 asistle oynamıştı. 30 yaşındaki futbolcu, geçen sezon ligdeki iki Kayserispor karşılaşmasında da skora katkı sağladı. Deplasmanda 3-2 kazanılan mücadelede 1 gol pası vermiş, iç sahadaki 4-1'lik zaferde 2 gol birden atmıştı.