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Galatasaray'da tüm futbolculardan aynı paylaşım!

Galatasaray'da tüm takım, sosyal medya hesaplarından ''Teşekkürler! Kenetlen, başka Galatasaray yok'' paylaşımında bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray'da tüm futbolculardan aynı paylaşım!
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06 Kasım 2018 17:42
Galatasaray'da takımın tüm futbolcuları, sosyal medya hesaplarından aynı paylaşımı yaptı.

Disiplin sevklerinin açıklanmasının hemen ardından Galatasaray'da tüm futbolcular ''Teşekkürler! Kenetlen, başka Galatasaray yok'' paylaşımında bulundu.

TWITTER'DA İLK SIRAYA OTURDU

Futbolcuların paylaşımının ardından Twitter'da ''Kenetlen, başka Galatasaray yok'' etiketi, Türkiye gündeminin ilk sırasına taşındı.

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, antrenör Ümit Davala, futbol akademisinde görev yapan Necati Ateş ile futbolculardan Fernando Muslera, Younes Belhanda, Eren Derdiyok, Garry Rodrigues, Badou N'diaye, Ryan Donk, Fernando, Mariano, Martin Linnes, Ozan Kabak, Yunus Akgün, Celil Yüksel, Serdar Aziz, Henry Onyekuru, Emre Akbaba, Ömer Bayram, İsmail Çipe ve Sinan Gümüş, paylaşımda bulunarak sarı kırmızılı camiaya kenetlenme çağrısında bulundu



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