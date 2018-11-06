Galatasaray'da tüm futbolculardan aynı paylaşım!

Galatasaray'da takımın tüm futbolcuları, sosyal medya hesaplarından aynı paylaşımı yaptı.
Disiplin sevklerinin açıklanmasının hemen ardından Galatasaray'da tüm futbolcular ''Teşekkürler! Kenetlen, başka Galatasaray yok'' paylaşımında bulundu.
TWITTER'DA İLK SIRAYA OTURDU
Futbolcuların paylaşımının ardından Twitter'da ''Kenetlen, başka Galatasaray yok'' etiketi, Türkiye gündeminin ilk sırasına taşındı.
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, antrenör Ümit Davala, futbol akademisinde görev yapan Necati Ateş ile futbolculardan Fernando Muslera, Younes Belhanda, Eren Derdiyok, Garry Rodrigues, Badou N'diaye, Ryan Donk, Fernando, Mariano, Martin Linnes, Ozan Kabak, Yunus Akgün, Celil Yüksel, Serdar Aziz, Henry Onyekuru, Emre Akbaba, Ömer Bayram, İsmail Çipe ve Sinan Gümüş, paylaşımda bulunarak sarı kırmızılı camiaya kenetlenme çağrısında bulundu
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Disiplin sevklerinin açıklanmasının hemen ardından Galatasaray'da tüm futbolcular ''Teşekkürler! Kenetlen, başka Galatasaray yok'' paylaşımında bulundu.
TWITTER'DA İLK SIRAYA OTURDU
Futbolcuların paylaşımının ardından Twitter'da ''Kenetlen, başka Galatasaray yok'' etiketi, Türkiye gündeminin ilk sırasına taşındı.
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, antrenör Ümit Davala, futbol akademisinde görev yapan Necati Ateş ile futbolculardan Fernando Muslera, Younes Belhanda, Eren Derdiyok, Garry Rodrigues, Badou N'diaye, Ryan Donk, Fernando, Mariano, Martin Linnes, Ozan Kabak, Yunus Akgün, Celil Yüksel, Serdar Aziz, Henry Onyekuru, Emre Akbaba, Ömer Bayram, İsmail Çipe ve Sinan Gümüş, paylaşımda bulunarak sarı kırmızılı camiaya kenetlenme çağrısında bulundu
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın