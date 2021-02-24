Galatasaray'da, 7 maçlık galibiyet serisi sonrası gecikmiş sporcu alacakları hesaplara yatırıldı.



Ayrıca Alanya deplasmanında kazanılan 3 puan sonrası takıma 1 milyon TL prim verildi.



STADIN ZEMİNİNDE YOĞUN ÇALIŞMA



Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı sırasında büyük zarar gören ve Kasımpaşa maçında çamur deryasına dönen Türk Telekom Stadı'nın zemini için yoğun çalışmalar var.



Yetkililer, Erzurumspor sınavına kadar tüm sıkıntıların giderileceğini dile getirdi.



Özellikle yapay güneş etkisi veren ısıtıcıların gece gündüz çalıştırıldığı kaydedildi.



