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Galatasaray'da Tudor'u bitiren gerçek!

Yeni Malatya maçının devre arasında Tudor ile Maicon arasında yaşanan tartışma, Hırvat Hoca ile takım arasındaki iplerin kopmasına neden oldu.

Kaynak: Vatan
Galatasaray'da Tudor'u bitiren gerçek!
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21 Aralık 2017 09:21
Galatasaray'da Igor Tudor devri sona ererken Hırvat teknik adamın görevden alınmasının altında bir sürü sebep var...

Takımın ortaya koyduğu futbolun kötüye gitmesi, büyük takımlarla yapılan maçlardaki vasat futbol ve kaybedilen puanlar bu sebeplerin başında geliyor. Ancak Tudor ile oyuncuların arasının kötü olması da sürekli gündeme gelen ancak sıralamaya girmeyen detaylardandı.

Fakat Malatya maçı ile birlikte Hırvat teknik adamın oyuncularla da bağı neredeyse tamamen koptu. Evkur Yeni Malatya maçına savunmada farklı bir şablon ile çıkan Hırvat teknik adam, 38. ve 43. dakikalarda yenilen gollerle çılgına döndü. Soyunma odasına bir hayli sinirli giden Tudor'un hedefinde ise hatalarda en büyük pay sahibi olduğunu düşündüğü Maicon vardı.

OLAY SONRASI TAKIM GERİ DÖNÜŞ YAPAMADI

Brezilyalı oyuncuya sert çıkan ve "Böyle yapılır mı?" diyen Tudor, hiç beklemediği bir yanıt ile karşılaştı. Geri adım atmayan ve hocasının sürekli savunmadaki sistemi değiştirmesine bu sözün ardından isyan eden Maicon, "Yerimde mi oynattın ki?" diyerek hocasına yanıt verdi.

Bu sözlerin ardından ortam daha da gerilirken ikili birbirinin üzerine yürüdü. Araya diğer oyuncular ve teknik heyet girip kavganın büyümesini önlerken Maicon ise oyundan alındı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından takım geri dönüşe imza atamayıp sadece 1 gol bulurken olay da Tudor'un takımın bir bölümü ile daha arasının bozulmasına neden oldu.



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