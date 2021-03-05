Galatasaray'da TT Stadı bakıma alındı

Hesapta olmayan Ankaragücü mağlubiyetiyle şoka uğrayan Galatasaray, Sivasspor karşısında yara sarmak istiyor. Aslantepe'de de bakım çalışmaları devam ediyor.



350 kilo tohum ekilerek Erzurumspor maçına hazırlanan Türk Telekom Stadı'nın zemini sınıfta kalmıştı.



Yumuşayan saha hafta başında tekrar kurutuldu ve Aslantepe'de temizlik işlemleri başladı. Stat yetkilileri, pazar günkü Sivasspor maçına kadar zemini düzeltmeye çalışıyor.



Galatasaray Sivasspor maçı öncesi zeminin eski haline getirilmesi için çalışmalar devam ediyor.



