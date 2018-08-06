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Galatasaray'da tribünler tek ses; Emre Akbaba

Galatasaray taraftarı, Süper Kupa maçı öncesinde de Emre Akbaba için yönetime transfer mesajı gönderdi.

Galatasaray'da tribünler tek ses; Emre Akbaba
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06 Ağustos 2018 06:48
Galatasaraylı futbolseverler, Konya'da kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldururken; maç öncesinde "Cim Bom'un çocuğu Emre Akbaba" tezahüratı yapıp yönetime transfer mesajı gönderdiler.

Yıldız futbolcu, Başakşehir 5 milyon Euro'ya Alanyaspor ile anlaşmasına rağmen Turuncu- Lacivertli kulübe gitmek istememiş ve gönlündeki takımın Galatasaray olduğunu belli etmişti.

Gurbetçi yıldız artık Cim Bom'un Alanya'yı ikna etmesini bekliyor. Sarı- Kırmızılılar, Emre Akbaba için teklifini 3 milyon Euro'ya çıkartmış durumda.



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