SEZON SONU GÖRÜŞÜLECEK

KASIMPAŞA'DA KRİZ ÇIKTI!



11 MİLYON İSTEDİLER



Çok hareketli bir ara transfer dönemi geçiren Galatasaray şimdiden yeni sezon için de planlarını yapıyor. Kadrodaki büyük değişimi sürdürmeyi düşünen Sarı-Kırmızılılar'ın transfer listesinin ilk sırasında Trezeguet bulunuyor.Yönetim, ara transferin son gününde Mısırlı futbolcu için son bir hamle yapmış ancak anlaşma sağlanamamıştı. Ancak sarı-kırmızılılar, Trezeguet'ten vazgeçmedi.Galatasaray sezon biter bitmez Kasımpaşa ile yeniden masaya oturmayı planlıyor. Fatih Terim, Trezeguet'yi mutlaka kadrosunda görmek istiyor. Ancak yıldız futbolcuyla Premier Lig kulüpleri de ilgileniyor.Sarı-kırmızılılarda ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın sezonun sona ermesinin ardından Kasımpaşa Başkanı Turgay Ciner ile Trezeguet'in transferi için masaya oturması bekleniyor.Bu arada transferin gözde isimlerinder biri olan Trezeguet ile Kasımpaşa yönetimi arasında kriz çıktı. Mısırlı yıldızın yöneticilere "Takımdan kimsenin gitmeyeceğini söylediniz ama Diagne'yi sattınız. Bana neden izin vermediniz" dediği öğrenildi.Galatasaray'a transfer olmak istediğini Kasımpaşa yönetimine ileten ve transferin son iki günü antrenmanlara çıkmayan Trezeguet için Eren Derdiyok + Ryan Donk + 2 milyon euroluk bonservis bedeli öneren Galatasaray, Kasımpaşa'dan olumsuz cevap almıştıTrezeguet için önce kiralama ardından da takas + bonservis bedeli teklifini reddeden Kasımpaşa, Mısırlı futbolcu için 11 milyon euro bonservis bedeli talep etti. Kasımpaşa'nın isteğine cevap veremeyen Galatasaray, Trezeguet için yaptığı son dakika girişiminden sonuç alamadı ve transfer defteri kapanmıştı