Galatasaray'da transferler Belhanda'yı bekliyor

Galatasaray'da yeni transferler için gözler Belhanda'nın gidişinde. Kulüpten ayrılmayı kabul eden ve menajerine görüşme onayı veren Faslı yıldızın şu ana kadar gelen teklifleri geri çevirmesi, yönetimi zor durumda bıraktı.



Sarı- Kırmızılılar'ın bonservisli oyuncuları alabilmesi için satış yapması gerekiyor. Şu ana kadar sadece Maicon'dan 1.4 milyon Euro elde eden yönetim, Belhanda'nın gitmesi halinde gelecek 5-6 milyon Euro bandındaki bonservis geliriyle rahatlacak. Cim Bom böylece hem bonservisli hem de kiralama bedeli bulunan oyuncuların transferini gerçekleştirecek. Fatih hocanın aklında ise başka bir soru işareti var.



Elinde neredeyse orta saha oyuncusu kalmayan Terim, takımın 10 numarası Belhanda'nın olası ayrılığından sonra, bu bölgeye yapılacak takviyelerin gecikmesinden endişe ediyor. Orta saha merkezini bir an önce oluşturmak isteyen Fatih Terim, Belhanda'nın kalmasına dayalı formüllere de kapalı değil.



Ancak Başkan Mustafa Cengiz'in "4 oyuncu bizi çok yordu" dediği isimler arasında yer alan ve feragatname imzalamayan Belhanda'nın Galatasaray'la yola devam etmesi pek de mümkün görünmüyor.



