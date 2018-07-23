Galatasaray'da transfer zirvesi! Belhanda ve Gomis...

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, İsviçre kampında PSV Eindhoven'dan sonra Valencia'ya yenilmesi üzerine transfer konusunda adeta seferberlik ilan edildi.UEFA ile yapılan anlaşma nedeniyle oyuncu satmadan transfer yapamayan sarı-kırmızılılar; stoper, 8 numara ve forvet takviyesi için çalışmaları hızlandırma kararı aldı. İsviçre dönüşü Başkan Mustafa Cengiz ile 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, Teknik Direktör Fatih Terim'le yaptıkları zirvede transfer politikasına son şeklini verdi. Bu bağlamda hazırlık maçlarındaki skorlar üzerinde durulmadı hatta Muslera, Nagatomo, Serdar Aziz gibi futbolcuların eksikliğine vurgu yapıldı.Ancak Şampiyonlar Ligi için takviye zorunluluğu da bu zirvede detaylı olarak konuşuldu. Buna göre hızlı ve hava toplarında hakim bir stoper, Badou Ndiaye veya o ayarda bir 8 numara ve yine hızlı bir forvet ekonomik koşullar çerçevesinde takıma kazandırılacak.Acil kaynak arayışında olan sarı-kırmızılılar bu tranfserleri gerçekleştirebilmek için Belhanda ve Gomis ikilisinden birinin iyi bir rakama satılmasına sıcak bakıyor.Geçen sezon beklentilere tam olarak karşılık veremeyen Belhanda, İsviçre kampında da fazla varlık gösteremedi.