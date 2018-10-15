Galatasaray'da transfer planı değişti!

UEFA'nın, sezon başında yapılan anlamayı yeniden incelemek üzere araştırma komisyonuna gönderme kararı sonrasındada planlar değişti...Başkan Mustafa Cengiz, geçtiğimiz hafta UEFA'nın Nyon'daki merkezine giderek toplamda 5 saati aşan toplantıda kulübün mali durumunu anlatıp yapılan anlaşmaya uyulduğunu da grafikler ve raporlarla gösterdi. Ancak bununla yetinmeyen sarı-kırmızılılar, CAS'a da başvurarak karşı hamle yapmayı ihmal etmedi.Yönetim CAS'a gitme kararı alırken devre arasındaki transfer döneminde de hata yapmadan UEFA ile yapılan anlaşmanın tüm şartlarına uyarak adım atmak istiyor. Forvete takviye yapılması için devre arasındaki transfer dönemi beklenirken şimdiden üç ayrı duruma göre de planlama yapılması kararı alındı.İlk etapta Maicon, Feghouli ve Belhanda'ya gelecek teklifler bekleniyor... Bu üçlü için önerilecek bonservis bedelleri de transferdeki gidişatı şekillendirecek. Satılan oyuncuların bonservisi kadar transfer yapabilen sarı-kırmızılılar bu üçlüden en az birinin gidişi halinde direkt olarak forvete oyuncu alacak. Bunun için de teknik heyet geniş bir oyuncu havuzu oluşturuyor.İkinci planlama ise kimsenin satılmaması durumuna göre yapıldı. Kimseye teklif gelmezse ya da oyunculara çok düşük teklif olursa Aslan da kiralama yöntemi ile forvet hattındaki sorunu bitirecek. Bunun için devre arasında kiralanabilecek oyuncular belirlendi ve temaslar da kurulmaya başlandı.Son aşama ise en iyi senaryo... Başta Maicon, Feghouli ve Belhanda olmak üzere bu oyunculara gelecek yüksek teklifler transferde de ikinci bir hamleyi gerektirecek. Sezon başında stoper isteyen ancak M.City'nin Denayer'i Lyon'a satması sonrasında stopere transfer yapamayan G.Saray, bu üç oyuncunun satışından yüksek bir gelir elde edebilirse alacağı forvetin yanına bir de stoper ekleyecek.Ancak bu üç planda da yönetimin tek hedefi gelir-gider dengesinin bozulmaması. Finansal Fair Play Komisyonu ile başı dertte olan Aslan, bunun için de her adımını çok dikkatli atıp CAS davasında karşı tarafa koz vermeden ara transferi sonlandırmak istiyor.