Galatasaray'da transfer kararı! 'En az 3 takviye...'

yönetim ile teknik heyet, mevcut kadronun alternatifsiz ve Avrupa kupaları ile Türkiye Ligi'nde 22. şampiyonluğa ulaşılması adına yeterli derinliğe sahip olmadığı görüşünde birleşti. İki taraf da hedeflere ulaşılması adına ocak ayının önemine dikkat çekti.Kadro derinliğinin yetersiz olduğu artık yüksek sesle dile getirilirken, son toplantıda şu görüş öne çıktı: "Şampiyonluk başta olmak üzere hedeflere ulaşmak için gerekli takviyeleri ocak ayında yapmalıyız. 'Aman biri daha sakatlanmasın' diye maçları yüreğimiz ağzımızda izliyoruz. Başarı için ciddi takviyeler şart. Eğer transfer yapamayacaksak da, bunu çıkıp Galatasaray camiasına anlatmalıyız."Varılan ortak karar doğrultusunda yönetim, teknik direktör Fatih Terim'in takviye isteklerini yerine getirmek için şimdiden kolları sıvarken, "Porto'dan sonra Schalke deplasmanında da santrforsuzluğun handikapını yaşadık. Portekiz'de olduğu gibi yine iyi oynadık ama gol atamayınca maç kazanılamıyor" itirafında bulundu.G.Saray'da 'da şampiyonluk başta olmak üzere Avrupa'da ilerlemek ve önümüzdeki yıl da Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı kazanmak adına en az 3 takviyenin kaçınılmaz olduğu tespiti yapıldı. En önemli sonuçlardan biri olarak, Eren'in sık sakatlığı ve Sinan'ın gol yükünü çekememesinedeniyle ocakta 1 değil, 2 golcü alınması artık kesinleşti.Ayrıca stoper bölgesine de Maicon'un ayrılığı halinde iyi bir defans oyuncusu alınacak. Galatasaray yönetimi, temas halinde olduğu santrfor adaylarından birinin transferini hiç bekletmeden ocak ayının hemen başında yapmayı hedefliyor. Sarı kırmızılı idareciler, ara transfer döneminin başlaması ile imzaları attırıp hem Fatih Terim, hem de golcü özlemi çeken taraftara iyi haberi vermek istiyor.