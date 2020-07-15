Galatasaray'da transfer için iki kriter!

Galatasaray, takımdan ayrılacak isimlerin yerini genç futbolcularla dolduracak. Yabancı sınırı ve kadro yenilenmesi için transferler bu iki kritere göre yapılacak.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Galatasaray'da transfer için iki kriter!
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15 Temmuz 2020 09:24
Gaşatasaray, takımdan ayrılacak isimlerin yerini genç futbolcularla dolduracak.

Son üç sezonda iki şampiyonlukla birlikte toplam 4 kupa kaldırma başarısı yakalayan kadroyu tasfiye etmeye çalışan sarı-kırmızılı kulüp, başarıya aç yeni isimleri takıma katmaya çalışacak.

Yabancı kısıtlamasının gelmesi sebebiyle de önceliği yerli oyunculara veren Cimbom, Anadolu kulüplerinde gelecek vadeden isimleri bulmak için çalışmalara başladı.



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