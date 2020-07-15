Gaşatasaray, takımdan ayrılacak isimlerin yerini genç futbolcularla dolduracak.
Son üç sezonda iki şampiyonlukla birlikte toplam 4 kupa kaldırma başarısı yakalayan kadroyu tasfiye etmeye çalışan sarı-kırmızılı kulüp, başarıya aç yeni isimleri takıma katmaya çalışacak.
Yabancı kısıtlamasının gelmesi sebebiyle de önceliği yerli oyunculara veren Cimbom, Anadolu kulüplerinde gelecek vadeden isimleri bulmak için çalışmalara başladı.
Son üç sezonda iki şampiyonlukla birlikte toplam 4 kupa kaldırma başarısı yakalayan kadroyu tasfiye etmeye çalışan sarı-kırmızılı kulüp, başarıya aç yeni isimleri takıma katmaya çalışacak.
Yabancı kısıtlamasının gelmesi sebebiyle de önceliği yerli oyunculara veren Cimbom, Anadolu kulüplerinde gelecek vadeden isimleri bulmak için çalışmalara başladı.