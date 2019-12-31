Galatasaray'da transfer hedefi: 4 Ocak!

Kiralık oyuncular için kulüpleriyle görüşmeler başladı, listedeki isimlerin menajerleriyle temasa geçildi, gönderileceklerin menajerleri İstanbul'a çağrıldı.

Kaynak: Türkiye
Galatasaray'da transfer hedefi: 4 Ocak!
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31 Aralık 2019 08:32
Ligin ilk yarısının tamamlanmasıyla beraber Galatasaray'da hareketlilik başladı. Transferde birçok değişken olmasından dolayı sarı-kırmızılılar ince eleyip sık dokuyor.

UEFA Maili Fair Play denetiminden dolayı gönderdiği kadar oyuncu alabilecek olan Aslan, tabiri caizse üçe bölünmüş durumda. Yönetim ile teknik heyet gerçekleştirdiği transfer zirvesi sonrası iş bölümü yapıldı. Bir tarafta kiralık oyuncular için kulüpleri ile görüşmeler başlatıldı.

Kadro dışı bırakılan Nzonzi'nin geri verilmesi dışında, sakatlığı yüzünden sezonu kapatan Andone'nin sözleşmesinin askıya alınması ve Seri'nin de durumları görüşülecek. Bir diğer ekip ise transfer listesindeki isimlerin menajerleri ve kulüpleri ile temasa geçecek.

Üç mevkiye transfer

Diğer taraftan ise elden çıkartılmak istenen oyuncuların menajerleri ile görüşülüp, transfer süreçleri yakından takip edilecek. Sezon başında birçok isimin takıma geç katılmasından dolayı performans düşüklüğü yaşandığını düşünen teknik heyet ara transfer döneminde aynı durumda kalmak istemiyor.

Hedef; 4 Ocak'ta başlayacak transfer döneminde en az üç ismi kadroya katarak ikinci yarıya girmek. Öncelik sol bek, kanat oyuncusu ve forvet.

Ara transfer dönemine bu üç bölge ile başlamayı isteyen sarı-kırmızılılar, gönderilecek listesindeki isimlerin ayrılışlarına göre de diğer bölgelere takviye yapacak.

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