Galatasaray'da transfer açıklaması: 'Popülist yaklaşamayız'

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, taraftarların merakla beklediği transfer konusunda açıklamada bulundu.



Popülist yaklaşımları olmayacağını açıklayan yönetici, "Transfer konusunda sayın başkanımız bir basın toplantısı düzenledi. Yönetim olarak 7. transfer dönemine girdik. Hep aynısını söyledik. Galatasaray'ın menfaatleri her şeyin üstündedir." dedi.



FFP kuralları çerçevesinde ilerleyeceklerini söyleyen Günay, "Gündelik, popülist yaklaşımlarla, transfer yapmış olmak için yapmak kabul edeceğimiz bir şey değil. Galatasaray'ın mali durumunu göz önüne alarak transfer dönemleri yaşadık. Bu dönemde de kulübümüz için gereğini yapacağız. UEFA'nın Finansal Fair Play kurallarına uyarak bu dönemi de bitereceğiz" diye konuştu.



