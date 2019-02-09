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Galatasaray'da Trabzonspor maçı için 10 isim belli

Galatasaray'da Trabzonspor maçının 11'i büyük ölçüde belli olurken orta sahanın ortasında bir kararsızlık var.

Kaynak: Sabah
Galatasaray'da Trabzonspor maçı için 10 isim belli
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09 Şubat 2019 10:20
Galatasaray'da Trabzonspor maçının 11'i büyük ölçüde belirlendi. Tek soru işareti cezalı Fernando'nun yerine forma giyecek olan isimde...

Galatasaray'ın yeni transferi Diagne'nin 4 maçlık cezası sona erdi. Senegalli forvet, sarı-kırmızılı formayla siftahı Trabzonspor'a karşı yapacak.

İtalyan kondisyoner Bartali tarafından bu maça özel olarak hazırlanan Diagne tek forvet olarak görev yapacak, Alanya'da ilk 11'de olan Mitroglou ise yedek soyunacak. Düz koşulara başlayan Mariano, Benfica sınavı düşünülerek riske edilmeyecek.

Takıma dönen Nagatomo sol bekte formasını geri alacak. Cezalı Fernando'nun yokluğunda Selçuk-Donk ikilisinden biri şans bulacak. İlk 11'i ve sistemi büyük ölçüde belirleyen teknik heyet, Selçuk ile Donk arasındaki tercihe son taktik çalışmada karar verecek.

MUHTEMEL 11

Muslera
Linnes
Marcao
Luyindama
Nagatomo
Selçuk (Donk)
Ndiaye
Feghouli
Belhanda
Onyekuru
Diagne



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