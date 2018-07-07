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Galatasaray'da Tolga Ciğerci kadro dışı kaldı!

Galatasaray'ın İsviçre kamp kadrosunda sağ ayak baş parmağındaki ağrıları devam eden Tolga Ciğerci ve sözleşmesi sonlandırılacak olan Tarık Çamdal yer almadı

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray'da Tolga Ciğerci kadro dışı kaldı!
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07 Temmuz 2018 11:05
Galatasaray'ın İsviçre kamp kadrosunda sağ ayak baş parmağındaki ağrıları devam eden Tolga Ciğerci ve sözleşmesi sonlandırılacak olan Tarık Çamdal yer almadı.

Sonradan katılacaklar;
Belhanda, Gomis, Nagatomo, Muslera

Galatasaray'ın kamp kadrosu;

Abdussamed Karnuçu, Ahmet Çalık, Ahmet Sivri, Bafetimbi Gomis, Boran Güngör, Berk Balaban, Celil Yüksel, Doğan Can Davas, Eren Derdiyok, Fernando Reges, Garry Rodrigues, İsmail Çipe, Lionel Carole, Maicon Roque, Mariano Ferreira, Martin Linnes, Muğdat Çelik, Ryan Donk, Selçuk İnan, Serdar Aziz, Sinan Gümüş, Sofiane Feghouli, Yunus Akgün.

FIFA Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı forması giydikten sonra turnuvanın ardından sponsor hastane Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde burnundan nefes almasını kolaylaştırmak üzere başarılı bir ameliyat geçiren Younes Belhanda ile Dünya Kupası'nda ülkeleri Uruguay ve Japonya'yı temsil eden Fernando Muslera ile Yuto Nagatomo, yeni sezon hazırlıkları için izinleri tamamlandıktan sonra takımdaki yerlerini alacak. Yurt dışında bulunan Bafetimbi Gomis ise kafileye İsviçre'de katılacak.

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