Galatasaray'da 'TL' zirvesi! 'Makas açılmasın'

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Türkiye'de yerleşik kişiler arasında dövizle yapılan sözleşmelerin TL'ye çevrilmesini öngören düzenlemesinin ardından, yerli oyuncuların sözleşmesini TL'ye çevirecek olantemel prensipler belirlendi.Yönetim, teknik direktör Fatih Terim ile de görüşüp, bu değişikliğin takımı etkilememesi için harekete geçti. G.Saraylı yöneticiler, Serdar Aziz ve Ömer Bayram'ın milli takımdan dönmesinin ardından, Bursaspor karşılaşması öncesi Türk oyuncularla bir araya gelecek.Bu toplantıda bakanlığın kararı açık şekilde aktarılacak ve takım içinde gelir adaletsizliği olmamasına özellikle titizlik gösterilecek. Başkan Mustafa Cengiz ile 2. başkan Abdurrahim Albayrak'ın, Terim ile görüşüp bu konuda net bir karara imza attığı öğrenildi.Cengiz ve Albayrak yaptıkları toplantıda, yerli oyuncuların kaygılı bir şekilde beklediği, TL ile imzalanacak yeni sözleşmeleri için "Yabancı futbolcular ile yerliler arasındaki makas açılmamalı, uçurum olmamalı. Aksi taktirde ücret dengesizliği doğar" ifadelerini kullandı.İleride takım içinde kopmaların yaşanmaması için büyük hassasiyet gösteren ikili, "Buna izin veremeyiz. Takım içindeki dengeyi bozmadan en doğru sözleşmelere imza atacağız" diye konuştular. Buna göre yerli futbolcuların sözleşmeleri TL'ye çevrilirken 'denge faktörü' göz önünde bulundurulacak. Futbolcularla imzalanacak yeni kontratlarda sabitlenecek kur ve ödenecek rakamlar bu hafta belirlenecek. Sözleşmeleri daha önce TL üzerinden yapılan Muğdat Çelik, Ozan Kabak ve Yunus Akgün ile mevcut anlaşmalar devam edecek.