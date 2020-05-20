Galatasaray'da test günü

Sarı-Kırmızılılar'da teknik heyet, futbolcular ve kulüp personeli bugün yine teste girecek

Galatasaray'da test günü
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20 Mayıs 2020 07:53
Yapılan son koronavirüs testlerinde performans ekibindeki bir kişinin sonucunun pozitif çıkması sonrasında idmanlara 6 gün ara verilmişti.

Sarı-Kırmızılılar'da teknik heyet, futbolcular ve kulüp personeli bugün yine teste tabi tutulacak. Sonuçların negatif olması durumunda yarın yeniden Florya Metin Oktay Tesisleri'nde çalışmalar başlayacak.

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