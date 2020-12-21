Galatasaray'da Terim'in yokluğunda gözler Levent Şahin'de

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Göztepe maçına takımının başında maça çıkamayacak.
Ligin 13. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile yapılan ve 2-1 kaybedilen maçta doğrudan kırmızı kart gören Terim, tedbiri nedeniyle müsabakada takımını yönetemeyecek.
Tecrübeli teknik adamın yerine yedek kulübesinde yönetim yardımcı antrenörlerden Levent Şahin'de olacak.
Ligin 13. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile yapılan ve 2-1 kaybedilen maçta doğrudan kırmızı kart gören Terim, tedbiri nedeniyle müsabakada takımını yönetemeyecek.
Tecrübeli teknik adamın yerine yedek kulübesinde yönetim yardımcı antrenörlerden Levent Şahin'de olacak.