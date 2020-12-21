Galatasaray'da Terim'in yokluğunda gözler Levent Şahin'de

Galatasaray'da Fatih Karagümrük müsabakasında kırmızı kart gören Fatih Terim, tedbiri nedeniyle Göztepe maçında yedek kulübesine ve soyunma odasına giremeyecek. Sarı-kırmızılılarda yönetim, yardımcı antrenörlerden Levent Şahin'de olacak

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da Terim'in yokluğunda gözler Levent Şahin'de
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21 Aralık 2020 14:34
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Göztepe maçına takımının başında maça çıkamayacak.

Ligin 13. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile yapılan ve 2-1 kaybedilen maçta doğrudan kırmızı kart gören Terim, tedbiri nedeniyle müsabakada takımını yönetemeyecek.

Tecrübeli teknik adamın yerine yedek kulübesinde yönetim yardımcı antrenörlerden Levent Şahin'de olacak.




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