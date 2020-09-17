Galatasaray'da Terim rotasyona gitti: Yıldızlar kulübede

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'ndaki Neftçi Bakü maçında sürpriz tercihlere imza attı.
Deneyimli teknik adam, sezonun ilk haftasında ilk 11'de yer alan yıldızları Elabdelloui, Feghouli, Arda Turan ve Falcao'yu yedek kulübesine çekerken, Linnes, Ömer, Babel ve Diagne'yi 11'de sahaya sürdü.
Galatasaray'da transfer beklenen orta sahada Ömer, Taylan ve Belhanda yer aldı.
FORVETTE MBAYE DIAGNE
Galatasaray'da geçen sezon kiralık olarak Club Brugge forması giyen Mbaye Diagne, Neftçi Bakü maçıyla ilk 11'deki yerine geri dönmüş oldu.
Deneyimli teknik adam, sezonun ilk haftasında ilk 11'de yer alan yıldızları Elabdelloui, Feghouli, Arda Turan ve Falcao'yu yedek kulübesine çekerken, Linnes, Ömer, Babel ve Diagne'yi 11'de sahaya sürdü.
Galatasaray'da transfer beklenen orta sahada Ömer, Taylan ve Belhanda yer aldı.
FORVETTE MBAYE DIAGNE
Galatasaray'da geçen sezon kiralık olarak Club Brugge forması giyen Mbaye Diagne, Neftçi Bakü maçıyla ilk 11'deki yerine geri dönmüş oldu.