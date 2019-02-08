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Galatasaray'da tek yol; 5 maç 15 puan

Zirvenin tam 8 puan gerisinde kalan Galatasaray; Trabzonspor, Kasımpaşa, Akhisar, Erzurum ve Antalyaspor maçlarında 15 puan almayı hedefliyor. Sarı-Kırmızılılar, Başakşehir'in 5 haftalık süreçte Fenerbahçe, Malatya ve Bursa önünde kayıp yaşayabileceğini, farkın da kapanacağını planlıyor

Kaynak: Takvim
Galatasaray'da tek yol; 5 maç 15 puan
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08 Şubat 2019 08:33
Alanya'da aldığı beraberlikle lider Başakşehir'in 8 puan gerisine düşen Galatasaray hem Trabzonspor maçına hazırlanıyor hem de zirve planları yapıyor... Sarı- Kırmızılılar öncelikle önündeki 5 maçtan mutlaka 15 puanla ayrılmayı hedefliyor. Bu serinin ilk halkası da pazar günkü Trabzonspor sınavı olacak.

BURSA'YA KADAR KAYIP YASAK!

Cimbom ardından Kasımpaşa (D), Akhisar, Erzurum (D) ve Antalya maçlarına çıkacak. Sarı-Kırmızılılar bu maçlardan 15 puan toplamak ve 26. haftadaki Bursa deplasmanına kadar kayıp yaşamak istemiyor.



BAŞAKŞEHİR'İN FİKSTÜRÜ ZORLU

Bu süreçte lider Başakşehir ise sahasında F.Bahçe ve Bursa, deplasmanda ise Malatya önünde çok zorlu sınavlar verecek. G.Saray cephesi, Başakşehir'in bu 3 maçta da puan kaybedebileceğine inanıyor.

ŞAMPİYONLUĞA İNANÇ TAM

Ayrıca Başakşehir'le TT Stadı'nda karşılaşacak olmayı dahesaba katan Sarı-Kırmızılılar, şampiyonluğa olan inancını güçlü bir şekilde koruyor. Ancak öncelikle 5 maçtan mutlaka 15 puan toplamak gerekiyor



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