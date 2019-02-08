Galatasaray'da tek yol; 5 maç 15 puan

Alanya'da aldığı beraberlikle lider Başakşehir'in 8 puan gerisine düşen Galatasaray hem Trabzonspor maçına hazırlanıyor hem de zirve planları yapıyor... Sarı- Kırmızılılar öncelikle önündeki 5 maçtan mutlaka 15 puanla ayrılmayı hedefliyor. Bu serinin ilk halkası da pazar günkü Trabzonspor sınavı olacak.Cimbom ardından Kasımpaşa (D), Akhisar, Erzurum (D) ve Antalya maçlarına çıkacak. Sarı-Kırmızılılar bu maçlardan 15 puan toplamak ve 26. haftadaki Bursa deplasmanına kadar kayıp yaşamak istemiyor.Bu süreçte lider Başakşehir ise sahasında F.Bahçe ve Bursa, deplasmanda ise Malatya önünde çok zorlu sınavlar verecek. G.Saray cephesi, Başakşehir'in bu 3 maçta da puan kaybedebileceğine inanıyor.Ayrıca Başakşehir'le TT Stadı'nda karşılaşacak olmayı dahesaba katan Sarı-Kırmızılılar, şampiyonluğa olan inancını güçlü bir şekilde koruyor. Ancak öncelikle 5 maçtan mutlaka 15 puan toplamak gerekiyor