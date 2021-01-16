Galatasaray'da tek ses: "Beşiktaş'ı yenersek şampiyonuz"

Galatasaray'da Mustafa Cengiz ile Fatih Terim arasındaki kriz sona erdi. İkilinin yüz yüze görüşmesinin ardından GS TV'de açıklamalar yapan Cengiz, Terim ile aralarında bir sorun olmadığını ifade etti. Kritik toplantıdan birlik mesajı çıkarken, görüşmenin perde arkası da ortaya çıktı. Cengiz-Terim zirvesinde uzlaşma sağlandı ve gözler derbiye çevrildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da tek ses: 'Beşiktaş'ı yenersek şampiyonuz'
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16 Ocak 2021 11:18
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile deneyimli teknik adam Fatih Terim arasındaki krizin tatlıya bağlanmasıyla sarı-kırmızılı camiada herkes Beşiktaş derbisine konsantre oldu.

Perşembe sabahı Türk Telekom Stadı'nın yolunu tutan ve burada başkanla yüz yüze görüşüp sorunu çözen Fatih Terim, toplantıdan çıkar çıkmaz derbiyi düşünmeye başladı.

"DERBİYİ KAZANIRSAK ÖNÜMÜZ AÇILIR"

Florya'da hazırlıklara başlayan sarı-kırmızılılarda yardımcı antrenöründen yedek futbolcusuna kadar A Takım'daki herkes, "Sakatlık ve hastalıkla boğuştuğumuz ilk devreyi 40 puan ve üzerinde tamamlarsak şampiyon oluruz. Beşiktaş'ı yenersek bu hedefe çok yaklaşmış olacağız. Derbi galibiyeti ligde önümüzü açar ve ara transferlerle birlikte ikinci yarı farkı açarız" görüşünde birleşti. 



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