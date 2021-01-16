Galatasaray'da tek ses: 'Beşiktaş'ı yenersek şampiyonuz'

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile deneyimli teknik adam Fatih Terim arasındaki krizin tatlıya bağlanmasıyla sarı-kırmızılı camiada herkes Beşiktaş derbisine konsantre oldu.



Perşembe sabahı Türk Telekom Stadı'nın yolunu tutan ve burada başkanla yüz yüze görüşüp sorunu çözen Fatih Terim, toplantıdan çıkar çıkmaz derbiyi düşünmeye başladı.



"DERBİYİ KAZANIRSAK ÖNÜMÜZ AÇILIR"



Florya'da hazırlıklara başlayan sarı-kırmızılılarda yardımcı antrenöründen yedek futbolcusuna kadar A Takım'daki herkes, "Sakatlık ve hastalıkla boğuştuğumuz ilk devreyi 40 puan ve üzerinde tamamlarsak şampiyon oluruz. Beşiktaş'ı yenersek bu hedefe çok yaklaşmış olacağız. Derbi galibiyeti ligde önümüzü açar ve ara transferlerle birlikte ikinci yarı farkı açarız" görüşünde birleşti.



