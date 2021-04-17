Galatasaray'da tecrübeliler out, gençler in!

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, kritik Göztepe maçında dikkat çeken tercihlere imza attı.
Deneyimli teknik adam, Radamel Falcao ve Muhammed'in eksikliğinde forvette Halil'e görev verirken, genç oyuncu Kerem Aktürkoğlu'nu da sahaya sürdüğü kadroya yazdı.
HENRY ONYEKURU KULÜBEDE
Galatasaray'ın en önemli isimlerinden biri olan Henry Onyekuru, hafta içindeki sakatlığının ardından yedek kulübesinde yer aldı. Geldikten sonra Galatasaray'ın en önemli skor güçlerinden biri olan Nijeryalı, oynadığı 11 lig maçında 5 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
EMRE AKBABA KESİK YEDİ
Son 4 haftanın 3'ünde ilk 11'de yer alan Emre Akbaba, Göztepe maçında yedek kulübesine gönderildi. Akbaba, bu sezon 23 maçta oynamış ve 2 gol, 3 asistlik katkı yapmıştı.
ARDA TURAN YİNE YOK
Fatih Terim'in en güvendiği isimlerden biri olan Arda Turan da kulübede yer alan isimlerden biri oldu. Fatih Terim, 32. haftadaki Hatayspor maçında devrede oyundan aldığı Arda Turan'a Göztepe maçında 11'de şans vermedi.
Deneyimli teknik adam, Radamel Falcao ve Muhammed'in eksikliğinde forvette Halil'e görev verirken, genç oyuncu Kerem Aktürkoğlu'nu da sahaya sürdüğü kadroya yazdı.
HENRY ONYEKURU KULÜBEDE
Galatasaray'ın en önemli isimlerinden biri olan Henry Onyekuru, hafta içindeki sakatlığının ardından yedek kulübesinde yer aldı. Geldikten sonra Galatasaray'ın en önemli skor güçlerinden biri olan Nijeryalı, oynadığı 11 lig maçında 5 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
EMRE AKBABA KESİK YEDİ
Son 4 haftanın 3'ünde ilk 11'de yer alan Emre Akbaba, Göztepe maçında yedek kulübesine gönderildi. Akbaba, bu sezon 23 maçta oynamış ve 2 gol, 3 asistlik katkı yapmıştı.
ARDA TURAN YİNE YOK
Fatih Terim'in en güvendiği isimlerden biri olan Arda Turan da kulübede yer alan isimlerden biri oldu. Fatih Terim, 32. haftadaki Hatayspor maçında devrede oyundan aldığı Arda Turan'a Göztepe maçında 11'de şans vermedi.