Galatasaray'da Taylan'ın yokluğu hissedildi

Antalyaspor'la 0-0 berabere kalan Galatasaray'da, Taylan Antalya'nın eksikliği fazlasıyla hissedildi.

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Galatasaray'da Taylan'ın yokluğu hissedildi
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03 Ocak 2021 12:58
Galatasaray, Antalyaspor karşısında Taylan Antalyalı'yı çok aradı. Oynadığı maçlarda yaptığı başarılı müdahaleler, kullandığı olumlu toplar ve mücadelesiyle orta sahaya dinamizm kazandıran Taylan'ın yokluğunda sarı-kırmızılıların orta sahası bir türlü çalışmadı.

Donk'un iyi niyeti yeterli olmazken, Belhanda yine etkisizdi. Emre Kılınç da ikinci yarının hemen hemen başında kırmızı kart görüp takımını on kişi bırakınca orta saha çöktü.





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