Galatasaray'da Trabzonspor karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Taylan Antalyalı önümüzdeki hafta oynanacak Antalyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.Bu sezon ortaya koyduğu oyunla yıldızlaşan başarılı futbolcunun formasına iki talip bulunuyor: Ömer Bayram ve Etebo...Galatasaray'da göreve yakın olan isim Ömer Bayram. Milli oyuncu hem idman performansı hem de Trabzon karşısındaki oyunuyla 11'e göz kırpıyor.