Galatasaray'da Taylan'ın yerine oynayacak isim

Galatasaray'da cezalı duruma düşen Taylan Antalyalı'nın yerine Ömer Bayram'ın Antalyaspor maçında forma giymesi bekleniyor.

, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Taylan'ın yerine oynayacak isim
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28 Aralık 2020 09:34
Galatasaray'da Trabzonspor karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Taylan Antalyalı önümüzdeki hafta oynanacak Antalyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Bu sezon ortaya koyduğu oyunla yıldızlaşan başarılı futbolcunun formasına iki talip bulunuyor: Ömer Bayram ve Etebo...

Galatasaray'da göreve yakın olan isim Ömer Bayram. Milli oyuncu hem idman performansı hem de Trabzon karşısındaki oyunuyla 11'e göz kırpıyor.

 





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