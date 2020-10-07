Galatasaray'da Taylan yok, Etebo zor

Etebo'nun sağ adalesinde hafif düzey, Taylan'ın da sol adalesinde orta düzeyde zorlanma tespit edildiği bildirilmişti. Oyuncuların durumları...

Haber; Akşam
Galatasaray'da Taylan yok, Etebo zor
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07 Ekim 2020 10:47
Galatasaray'ın kaleci Fatih Öztürk hariç diğer isimleri beklentilerin altında kalırken, hem Taylan'ın hem de Etebo'nun performansları, büyük beğeni kazanmıştı. Ancak Taylan'ın yanı sıra Etebo, son maçta sakatlanmıştı.

Dün Galatasaray'dan yapılan açıklamada, Etebo'nun sağ adalesinde hafif düzey, Taylan'ın da sol adalesinde orta düzeyde zorlanma tespit edildiği bildirildi. Tedavilerine hemen başlanan oyunculardan Taylan'ın 3 hafta, Etebo'nun 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

ALTERNATİFLERİ DE BELLİ

Bu şartlarda milli ara sonrası oynanacak Alanyaspor mücadelesinde Taylan kesin yok, Nijeryalı yıldızın da maça yetişmesinin zor olduğu konuşuluyor. Formda iki ismin beklenmedik sakatlıkları moralleri bozarken, Terim'in elinde bu bölge için kullanabileceği isimler ise Ryan Donk, Emre Kılınç, Ömer Bayram ve Younes Belhanda olacak.



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