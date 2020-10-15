Galatasaray'a sakat oyuncularından müjdeli haber geldi. Takımla idmanlara başlayan Saracchi ve Etebo'nun bu hafta sonuna yetişmesi kesinlik kazandı. Düz koşulara çıkan Taylan Antalya'nın durumu ise yarın belli olacak. Sprint testinden geçirilecek Taylan, herhangi bir olumsuzluk yaşamaması halinde pazartesi oynanacak Alanyaspor maçının kadrosuna dahil edilecek. Fatih Terim'in hazır olması durumunda yıldız futbolcuyu karşılaşmanın ilk 11'ine dahil etmeyi ve en az 45 dakika oynatmayı planladığı öğrenildi.
Galatasaray'da Taylan testi geçerse 11'de
Galatasaray'da sakatlığının ardından düz koşulara başlayan 25 yaşındaki orta sahanın, Alanyaspor karşılaşmasında forma giyip giymeyeceği yarın netlik kazanacak.
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15 Ekim 2020 10:07
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