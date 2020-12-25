Galatasaray'da Taylan değerini katladı

Galatasaray'da futbolcuların değerlerindeki artış dikkatlerden kaçmadı.

Abone Ol
Galatasaray'da Taylan değerini katladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Aralık 2020 08:14
Galatasaray'ın bu sezon ortaya koyduğu pozitif görüntü pandemi sürecine rağmen oyuncu değerlerine de olumlu yansıdı.

Cim-Bom'da futbolcuların değerlerindeki artış dikkatlerden kaçmadı. Transfermarkt bonservis ücretlerini yenilerken, bu sezonun flaş ismi Taylan Antalyalı fiyatını katladı. 1.2 milyon euro değer biçilen Taylan'ın bonservisi 3 milyon euroya çıktı.

Marcao da değerlenen başka isim oldu. Bonservisi için 9 milyon euro yazılan Brezilyalı stoper için bu sefer 12 milyon euro değer biçildi. Luyindama'nın bonservisinin 6.5 milyon eurodan 7.5 milyona çıkarken, Emre Taşdemir de verilen şansı iyi kullandı.

Emre 300 bin euroluk değerini 800 bin euroya çıkardı. Okan Kocuk, 700 bin eurodan 900 bin euroya, Oğulcan Çağlayan ise 550 bin eurodan 850 bin euroya bedelini yükseltti. 

 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için