Galatasaray'da Taylan Antalyalı cezalı

Galatasaray'ın Kayserispor ile oynadığı maçta Taylan Antalyalı cezalı duruma düştü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Taylan Antalyalı cezalı
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13 Mart 2021 19:40
Taylan Antalyalı
Taylan Antalyalı
Galatasaray
Galatasaray'da Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor ile oynanan maçta bir isim cezalı duruma düştü.

Sarı-kırmızılı ekipte 35. dakikada sarı kart gören Taylan Antalyalı, sarı kart sınırına takıldı. Galatasaray orta sahasının önemli isimlerinden olan 26 yaşındaki oyuncu, Rizespor maçında oynayamayacak.

Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında 19 Mart Cuma 19:00'da evinde Rizespor'u konuk edecek.
 
 


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