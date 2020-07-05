Galatasaray'da Taylan Antalyalı, 3. kez ilk 11'de!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sürpriz bir kararla Taylan Antalyalı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Galatasaray'da Taylan Antalyalı, 3. kez ilk 11'de!
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05 Temmuz 2020 21:31
Galatasaray'ın orta saha oyuncularından Taylan Antalyalı, bu sezon 3. kez bir lig maçına ilk 11'de başladı.

Sarı-kırmızılı ekibin sezon başında TFF 1. Lig temsilcisi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan kadrosuna kattığı Taylan, bu sezon 11. lig maçında forma giydi. Daha önceki karşılaşmalarında 2'sine ilk 11'de başlayıp, 8'inde sonradan oyuna dahil olan Taylan, Trabzonspor mücadelesinde de ilk 11'de görev yaptı.

Taylan, 17. haftadaki Fraport Tav Antalyaspor ile 24. haftadaki Gençlerbirliği karşılaşmalarında ilk 11'de görev yapmıştı.



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