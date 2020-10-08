Galatasaray'da tasarruf tedbirleri

Yedi takviye yapılırken kasadan 675 bin avro kiralama bedeli çıktı, 12 oyuncu ile vedalaşılırken iki milyon avro gelir sağlandı, ücret ödemesinden elde edilen kar ise 13 milyon avroyu buldu

Haber; Türkiye
Galatasaray'da tasarruf tedbirleri
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08 Ekim 2020 10:45
Taraftar yapılamayan transferler için G.Saray'da yönetime kızsa da, rakamlar farklı söylüyor. Limiti aşmamak için kılı kırk yaran sarı-kırmızılı yönetim kadrosuna yedi yeni isim eklerken kulübün kasasından sadece 675 bin avro çıkmasını sağladı. On iki oyuncu ile de vedalaşan Aslan 2 milyon avro gelir sağlarken giden isimlerin ücret ödemelerinden ise tamı tamına 13 milyon avroluk bir tasarrufa imza atmış oldu.

Satışta sıkıntı oldu

Yönetim UEFA'nın belirlediği sınırların içerisinde kalsa da alırken gösterdiği başarıyı satarken gösteremedi. Omar Elabdellaoui, Emre Kılınç, Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Fatih Öztürk ve Kerem Aktürkoğlu için hiç bonservis ödenmedi, Stoke City'den kiralanan Etebo için İngiliz ekibine 675 bin avro verildi. Babel, Belhanda ve Diagne gibi isimler ise elde kaldığı için orta sahaya takviye yapılamadı.



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