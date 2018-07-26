  •  
    Ve Süper Lig'den ayrılan EN PAHALI 25 futbolcu
  •  
    Fenerbahçe'ye yeşil ışık! Stopere Hollandalı boğa
  •  
    Terim'in "Felipe Melo" operasyonu! Yeniden...
  •  
    Galatasaray'a piyango!.. 5 milyon euroluk teklif!
  •  
    G.Saray'dan ilk teklif!.. Defansa Alman panzeri

Galatasaray'da Tarık Çamdal sorunu

Galatasaray, Fatih Terim'in kadroda düşünmediği Tarık Çamdal'ı isteyen bir kulüp bulamadı.

Galatasaray'da Tarık Çamdal sorunu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Temmuz 2018 11:12
Galatasaray yönetiminin elden çıkarmaya çalıştığı Tarık Çamdal'ı hiçbir kulüp istemiyor.

Oyuncusuna kulüp bakan yönetim. Süper Lig ya da Spor Toto 1 Lig'den bile alıcı bulamadı. Tarık için her yolu deneyen yönetim aradığını 2. Lig'de de bulamadı.

Futbolcusunun yıllık maaşından kurtulmak isteyen yönetim, alacaklarının bir kısmını ödeyip yolları ayırmayı teklif edecek.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için