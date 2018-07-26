Galatasaray'da Tarık Çamdal sorunu

Galatasaray yönetiminin elden çıkarmaya çalıştığı Tarık Çamdal'ı hiçbir kulüp istemiyor.Oyuncusuna kulüp bakan yönetim. Süper Lig ya da Spor Toto 1 Lig'den bile alıcı bulamadı. Tarık için her yolu deneyen yönetim aradığını 2. Lig'de de bulamadı.Futbolcusunun yıllık maaşından kurtulmak isteyen yönetim, alacaklarının bir kısmını ödeyip yolları ayırmayı teklif edecek.