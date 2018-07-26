Galatasaray'da Tarık Çamdal sorunu

Galatasaray yönetiminin elden çıkarmaya çalıştığı Tarık Çamdal'ı hiçbir kulüp istemiyor.
Oyuncusuna kulüp bakan yönetim. Süper Lig ya da Spor Toto 1 Lig'den bile alıcı bulamadı. Tarık için her yolu deneyen yönetim aradığını 2. Lig'de de bulamadı.
Futbolcusunun yıllık maaşından kurtulmak isteyen yönetim, alacaklarının bir kısmını ödeyip yolları ayırmayı teklif edecek.
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Oyuncusuna kulüp bakan yönetim. Süper Lig ya da Spor Toto 1 Lig'den bile alıcı bulamadı. Tarık için her yolu deneyen yönetim aradığını 2. Lig'de de bulamadı.
Futbolcusunun yıllık maaşından kurtulmak isteyen yönetim, alacaklarının bir kısmını ödeyip yolları ayırmayı teklif edecek.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın