Galatasaray'da sürpriz: Mbaye Diagne kadroda yok

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Antalyaspor karşısında dikkat çeken bir hamle yaptı.
Sarı-kırmızılılarda karantina süresi dolan ve idmanlara katılan Mbaye Diagne, Antalyaspor maçı kadrosunda yer almadı.
Galatasaray'ın Antalyaspor maçı kadrosunda en uçta bir kez daha Oğulcan Çağlayan yer aldı.
"ANTRENMAN EKSİKLİĞİNDEN YOK"
Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin, Diagne için, "Maalesef eksikler var. Bir kısım yarından itibaren dönecek. Diagne antrenman eksikliği nedeniyle yok. Taylan kart cezalısı. Bu uzun süreçte, hangi arkadaşımıza ne kadar görev verirsek yapacaktır." açıklamasını yaptı.
RADAMEL FALCAO YEDEK
Uzun süren sakatlığından geri dönen ve Trabzonspor maçında 5 dakika süre alan Radamel Falcao, bir kez daha yedek kulübesinde yer aldı.
Galatasaray'ın yedekleri arasında Fatih, Şener, Falcao, Kerem, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Emin, Bartuğ, Sekidika ve Ali Yavuz yer aldı.
Radamel Falcao: 8 maç, 487 dakika, 5 gol, 2 asist
Mbaye Diagne: 15 maç, 825 dakika, 8 gol
Oğulcan Çağlayan: 9 maç, 413 dakika, 1 gol
Sarı-kırmızılılarda karantina süresi dolan ve idmanlara katılan Mbaye Diagne, Antalyaspor maçı kadrosunda yer almadı.
Galatasaray'ın Antalyaspor maçı kadrosunda en uçta bir kez daha Oğulcan Çağlayan yer aldı.
"ANTRENMAN EKSİKLİĞİNDEN YOK"
Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin, Diagne için, "Maalesef eksikler var. Bir kısım yarından itibaren dönecek. Diagne antrenman eksikliği nedeniyle yok. Taylan kart cezalısı. Bu uzun süreçte, hangi arkadaşımıza ne kadar görev verirsek yapacaktır." açıklamasını yaptı.
RADAMEL FALCAO YEDEK
Uzun süren sakatlığından geri dönen ve Trabzonspor maçında 5 dakika süre alan Radamel Falcao, bir kez daha yedek kulübesinde yer aldı.
Galatasaray'ın yedekleri arasında Fatih, Şener, Falcao, Kerem, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Emin, Bartuğ, Sekidika ve Ali Yavuz yer aldı.
Radamel Falcao: 8 maç, 487 dakika, 5 gol, 2 asist
Mbaye Diagne: 15 maç, 825 dakika, 8 gol
Oğulcan Çağlayan: 9 maç, 413 dakika, 1 gol