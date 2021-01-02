Galatasaray'da sürpriz: Mbaye Diagne kadroda yok

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Antalyaspor karşısında dikkat çeken bir hamle yaptı.Sarı-kırmızılılarda karantina süresi dolan ve idmanlara katılan Mbaye Diagne, Antalyaspor maçı kadrosunda yer almadı.Galatasaray'ın Antalyaspor maçı kadrosunda en uçta bir kez daha Oğulcan Çağlayan yer aldı.Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin, Diagne için, "" açıklamasını yaptı.Uzun süren sakatlığından geri dönen ve Trabzonspor maçında 5 dakika süre alan Radamel Falcao, bir kez daha yedek kulübesinde yer aldı.Galatasaray'ın yedekleri arasında Fatih, Şener, Falcao, Kerem, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Emin, Bartuğ, Sekidika ve Ali Yavuz yer aldı.8 maç, 487 dakika, 5 gol, 2 asist15 maç, 825 dakika, 8 gol9 maç, 413 dakika, 1 gol