Galatasaray'da sürpriz istifa

Galatasaray futbol A takımı iletişim koordinatörü Aslı İşliel Kaşeler görevinden istifa etti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Instagram
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Galatasaray'da sürpriz istifa
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14 Nisan 2021 10:25
Galatasaray'da sürpriz istifa kararı.

Fatih Terim'in Florya'daki ekibinde yer alan önemli isimlerden Futbol A takımı iletişim koordinatörü Aslı İşliel Kaşeler görevinden istifa etti.

Hande Sümertaş'ın istifasının ardından Kaşeler'in Terim'in ekibinden ayrılması büyük sürpriz olarak nitelendirildi.

Sarı-Kırmızılı kulüpten Aslı İşliel Kaşeler'in neden istifa ettiği ile alakalı bilgi ise paylaşılmadı.



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