Galatasaray'da sürpriz istifa kararı.



Fatih Terim'in Florya'daki ekibinde yer alan önemli isimlerden Futbol A takımı iletişim koordinatörü Aslı İşliel Kaşeler görevinden istifa etti.



Hande Sümertaş'ın istifasının ardından Kaşeler'in Terim'in ekibinden ayrılması büyük sürpriz olarak nitelendirildi.



Sarı-Kırmızılı kulüpten Aslı İşliel Kaşeler'in neden istifa ettiği ile alakalı bilgi ise paylaşılmadı.



