Galatasaray'da sürpriz istifa! Mehmet Şenol, Medya ve İletişim Direktörlüğünde 5 gün kaldıGalatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz hafta Galatasaray Kulübünde İletişim ve Medya Direktörlüğünün başına getirilen Mehmet Şenol, görevinden istifa etti. Şenol aynı zamanda GSTV genel yayın yönetmenliğini de yürütecekti.Mehmet Şenol Kimdir?Galatasaray Kulübünde İletişim Direktörlüğü görevinden istifa eden Mehmet Şenol daha önce Galatasaray Dergisi Genel Yayın yönetmenliği görevini yapmıştı. Şenol'un Galatasaray Tarihi ile ilgili bir de kitabı bulunmaktaydı.