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Galatasaray'da sürpriz gelişme: Sabri Sarıoğlu!

Galatasaray'ın, Mariano'nun ayrılığı sonrası yedek sağ bek hakkını yabancı olarak kullanmayacağı, sezon sonuna kadar Martin Linnes'in arkasında bekleyecek ismin Sabri Sarıoğlu olacağı öğrenildi.

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray'da sürpriz gelişme: Sabri Sarıoğlu!
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18 Ocak 2019 11:04
Galatasaray'da sürpriz bir gelişme daha yaşandı. Mariano için Sao Paulo ile görüşen sarı kırmızılı kulüp, Sabri Sarıoğlu'nu gündemine aldı.

Yabancı kontenjanını forvet ve kanat oyuncularına ayırmayı planlayan Galatasaray'ın, ikinci devreyi Martin Linnes ile geçirmeyi düşündüğü, emniyet sübabı olarak Sabri Sarıoğlu'nu sezon sonuna kadar kadroda düşündüğü ve kupa maçları dışında da forma şansı gelmesinin zor olduğu belirtildi. Abdürrahim Albayrak'ın fikriyle ortaya çıkan bu gelişmeye Fatih Teirm'in de sıcak baktığı ifade edildi.

Bu sezon herhangi bir kulüple anlaşamayan Sabri Sarıoğlu'nun doğup büyüdüğü ve 15 sene hizmet ettiği Galatasaray ile futbola veda edebilmek için gerekirse hiçbir ücret almamayı dahi belirttiği öğrenildi. Buna karşın, Galatasaray yönetiminin tıpkı Fatih Terim'in ilk sözleşmesinde olduğu gibi sembolik bir ücret verebileceğinin opsiyonlar arasında olduğu kaydedildi.

Galatasaray yönetiminin, Sabri Sarıoğlu için gelebilecek tepkilerden çekindiği ve bu nedenle bu transferi forvet transferleri bittikten sonra resmileştirmeyi planladığı da gelen bilgiler arasında...

34 yaşındaki Sabri Sarıoğlu, Galatasaray formasını giydiği 466 maçta 23 gol atıp 51 asist yaptı.


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