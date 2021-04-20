Galatasaray'da yeniden alevlenen başkanlık ateşi Mustafa Cengiz'in yönetimle yaptığı toplantıda şimdilik söndü.



Cengiz'in yöneticilerle yaptığı görüşmede görevini bırakmak gibi bir durumun söz konusu olmadığını ve destek vermek isteyenlerin yanında olmasını talep ettiği öğrenildi. Birlik ve beraberlik kararının ardından gözler 29 Mayıs'ta yapılması beklenen seçime çevrildi.



Cengiz, adaylık konusunda mayısı işaret edip bu yolda erken pes etmeyeceğinin mesajını ciddi ciddi verdi.



