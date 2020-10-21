Galatasaray'da Şükrü Haneder yerine Hakan Balta

Galatasaray'da kötü transfer süreci, yönetim ile teknik heyet arasındaki bir süredir yaşanan gizli tartışmalar Fatih Terim ile idari menajer Şükrü Hanedar'ın arasının açılmasına yol açtı.



Hanedar'ın bu süreçte yönetimin safında yer aldığı öğrenilirken bunun üzerine Fatih Terim de yanına Hakan Balta'yı aldı.



Şükrü Hanedar son iki maçta yerini Balta'ya bıraktı.



