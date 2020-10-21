Galatasaray'da Şükrü Hanedar yerine Hakan Balta

Galatasaray İdari Menajeri Şükrü Hanedar, son iki maçta yerini Hakan Balta'ya bıraktı.

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Galatasaray'da Şükrü Hanedar yerine Hakan Balta
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21 Ekim 2020 13:59
Galatasaray'da kötü transfer süreci, yönetim ile teknik heyet arasındaki bir süredir yaşanan gizli tartışmalar Fatih Terim ile idari menajer Şükrü Hanedar'ın arasının açılmasına yol açtı.

Hanedar'ın bu süreçte yönetimin safında yer aldığı öğrenilirken bunun üzerine Fatih Terim de yanına Hakan Balta'yı aldı.

Şükrü Hanedar son iki maçta yerini Balta'ya bıraktı.



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