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Galatasaray'da stopere Ezequiel Garay sürprizi

Galatasaray 31 yaşındaki Ezequiel Garay'ı kiralamak için harekete geçti.

Kaynak: Takvim
Galatasaray'da stopere Ezequiel Garay sürprizi
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02 Ağustos 2018 05:18
Galatasaray, savunmayı güçlendirmek için düğmeye bastı... Transferde nokta atışları yapmayı planlayan Galatasaray Valencia'nın 31 yaşındaki stoperi Ezequiel Garay'ı listenin en başına aldı. Teknik Direktör Fatih Terim'in de onay verdiği Arjantinli stoper için Sarı-Kırmızılılar kiralama teklifinde bulunacak.

2.5 MİLYON EURO ÖNERİLECEK
Kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Garay'ın bu sezon kadroda düşünülmediği bu nedenle gözden çıkarılmasına sıcak bakıldığı öğrenildi. Garay için 2.5 milyon Euro kiralama teklifi yapılacağı öne sürüldü.

ÖNEMLİ ADIMLAR ATILACAK
Teknik Direktör Fatih Terim'in Arjantinli yıldızı oyun stiline uygun bulduğu bu nedenle alınmasını çok istediği ortaya çıktı. Garay için birkaç gün içinde önemli adımlar atılacağı gelen bilgiler arasında.



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