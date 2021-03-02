Galatasaray'da stat arayışı: Çare Kasımpaşa

Türk Telekom Stadı'nın zemininin bir türlü düzelmemesi sonrasında Galatasaray yeni stat arayışlarına başladı

Haber; Sabah
Abone Ol
Galatasaray'da stat arayışı: Çare Kasımpaşa
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Mart 2021 09:43
Türk Telekom Stadı'nın zemininin bir türlü düzelmemesi, G.Saray'ı farklı arayışlara itti. Sarı-kırmızılı yönetim, TFF'ye, "Bazı maçlarımızı (G.Saray-Sivas) Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynamak istiyoruz" dedi.

Fakat federasyon yetkilileri, "O stat şu an Karagümrük'e tahsis edildi ve yakında milli maçlarımız var. Zaten Karagümrük'e sormanız lazım" ifadelerini kullandı.

Ayrıca G.Saray'ın oynamak istediği Sivas maçının yanı sıra Karagümrük'ün de Ankaragücü ile yapacağı mücadele aynı güne denk geldiği için Aslan, bu talebinden vazgeçti ve resmi başvuruda bulunmadı.

G.Saray yönetimi, Kasımpaşa'nın Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynamak için lacivertbeyazlı yönetimle görüşme kararı aldı. Kasımpaşa, 29. haftada Antalya deplasmanına gidecek.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için