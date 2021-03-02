Galatasaray'da stat arayışı: Çare Kasımpaşa

Türk Telekom Stadı'nın zemininin bir türlü düzelmemesi, G.Saray'ı farklı arayışlara itti. Sarı-kırmızılı yönetim, TFF'ye, "Bazı maçlarımızı (G.Saray-Sivas) Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynamak istiyoruz" dedi.



Fakat federasyon yetkilileri, "O stat şu an Karagümrük'e tahsis edildi ve yakında milli maçlarımız var. Zaten Karagümrük'e sormanız lazım" ifadelerini kullandı.



Ayrıca G.Saray'ın oynamak istediği Sivas maçının yanı sıra Karagümrük'ün de Ankaragücü ile yapacağı mücadele aynı güne denk geldiği için Aslan, bu talebinden vazgeçti ve resmi başvuruda bulunmadı.



G.Saray yönetimi, Kasımpaşa'nın Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynamak için lacivertbeyazlı yönetimle görüşme kararı aldı. Kasımpaşa, 29. haftada Antalya deplasmanına gidecek.