Koronavırüs krizi tüm iş dünyasını vururken, büyük şirketler öncelikle ayakta kalmak için sponsorluk anlaşmalarını feshetmeye başladı.Yaklaşık 40 sponsoru bulunan Galatasaray'da büyük bir risk ile karşı karşıya...Sponsor firmalardan şimdiye kadar iptal için başvuru olmasa da ödemelerin ötelenmesi için talep geldiği öğrenildi.