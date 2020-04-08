Galatasaray'da sponsor krizi kapıda

Koronavirüs salgını sonrası şirketlerin yaşadığı kriz, Galatasaray'ı endişelendirdi.

Haber; Takvim
Galatasaray'da sponsor krizi kapıda
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Nisan 2020 10:09
Koronavırüs krizi tüm iş dünyasını vururken, büyük şirketler öncelikle ayakta kalmak için sponsorluk anlaşmalarını feshetmeye başladı.

Yaklaşık 40 sponsoru bulunan Galatasaray'da büyük bir risk ile karşı karşıya...

Sponsor firmalardan şimdiye kadar iptal için başvuru olmasa da ödemelerin ötelenmesi için talep geldiği öğrenildi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için