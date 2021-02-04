Sağlık Bakanlığı'nın 30 Aralık'tan itibaren uygulamaya koyduğu, "Son 10 günde İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'da bulunan ve Türkiye'ye gelen kişilere 7 günlük karantina" uygulamasının futbola yansıması kafa karıştırdı.



İngiltere'de yaşayıp da, başka bir ülke üzerinden gelen Galatasaraylı Halil Dervişoğlu ile Fenerbahçeli Osayi Samuel, uygulamadan muaf tutuldu ve hemen antrenmanlara ve maçlara başladı. Nitekim DeAndre Yedlin de son 10 günde İngiltere'de bulunmasına rağmen İrlanda'dan geldiği için karantinaya alınmadı ve ilk günden antrenmana çıktı.



Buna karşılık, hasta olarak Türkiye'ye giriş yapan ve ambulans uçakla getirilen Gedson Fernandes'in iki testinin de negatif çıktığı açıklandı. Sağlık Bakanlığı'nın duyurusunda, "Karantinanın 7. gününde yapılacak olan 2. testleri de negatif çıkarsa karantinaları sonlandırılacak" denmesi, Galatasaraylı futbolcunun sahaya çıkışı konusunda tartışma yarattı: Antrenmana çıkabilecek mi, 6 Şubat'taki Fenerbahçe derbisine yetişebilecek mi?



Futbolcunun 21 Ocak'taki testinde koronavirüse yakalandığı ve karantina sürecini tamamladığı ifade edilirken, sarı-kırmızılılardan, "Gedson Fernandes, 1 Şubat'ta geldi. Tıbbı açıdan oyuncunun problemi yok. Testi negatife dönmüş, en risksiz durumda. Ancak bu konuda kural ne diyorsa o uygulanacak. Yani karantina süresince oynayamayacak" açıklaması geldi.



Belhanda belirsizliği!



Başakşehir maçında yedek soyunan ve ikinci yarı forma şansı bulan Belhanda'nın derbide oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyor.



Faslı futbolcu, Galatasaray'a transfer olduğu günden bu yana Fenerbahçe mağlubiyeti görmedi. Belhandalı Galatasaray, 1 galibiyet, 6 beraberlik elde etti.







