Galatasaray'da son karar Falcao

Galatasaray'da cezalı Mustafa Muhammed'in yerine ileri uçta Falcao'nun oynaması bekleniyor.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'da son karar Falcao
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Mart 2021 11:53
Mostafa Mohamed'in cezası nedeniyle ileri uçta kimi oynatacağı konusunda kararsız kalan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, antrenmanlarda yaptığı denemeler sonucunda ibreyi Falcao'dan yana çevirdi.

Tecrübeli hocanın, Falcao'yu Babel'e göre daha hareketli olması sebebiyle Sivas karşısında ilk 11'de kullanmaya karar verdiği öğrenildi.

Bu bölgede Oğulcan ve Halil'i de deneyen Terim, yaşadığı sakatlıklara ve formsuz geridönmesine rağmen Falcao'nun tecrübesine güveniyor. Erzurum karşısında 4 dakika, Ankaragücü deplasmanında ise ikinci 45 dakikada görev alan Kolombiyalı santrforun, idmanlarda çok hırslı göründüğü ve formayı istediği bildirildi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.