Sezon içinde Atalanta'nın yakından takip ettiği Marcao'ya ulaşmış resmi bir teklif olmadığı bildirildi.



Sarı-kırmızılı yönetim, 4 milyon Euro bonservis yatırımı yaptığı ve 2022 Haziran'a kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki oyuncuya 10 milyon Euro'nun üzerinde değer biçiyor.



Fatih Terim de kalacağını düşündüğü Marcao'ya göre yeni sezon planlarını yapıyor ve iyi teklif gelmedikçe satılmasına karşı çıkıyor.



