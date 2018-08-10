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Galatasaray'da son aday Moreno!

Galatasaray, İspanya'da Real Sociedad formasını giyen Hector Moreno'yu kiralamak istiyor. Oyuncunun menajeri ve kulüple temas sağlandı.

Kaynak: Takvim
Galatasaray'da son aday Moreno!
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10 Ağustos 2018 04:37
Transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor... Stoper takviyesi için büyük çaba harcayan Sarı-Kırmızılılar'da rota bir anda İspanya'ya döndü. Yönetim, La Liga ekiplerinden Real Saciedad'ta forma giyin Hector Moreno'nun transferi için görüşmelere başladı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ

Fatih Terim'in de onay verdiği Meksikalı stoper için İspanyol kulübüne kiralama teklifi yapıldı. Sociedad'ta gözden çıkarılan 30 yaşındaki Moreno, Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle teklife sıcak bakıyor.

MÜCADELECİ VE LİDER ÖZELLİKLİ

Sol bekte de görev yapabilen yıldız futbolcu, Ocak ayından bu yana Sociedad'ta forma giyiyor. Daha önce Roma ve PSV'de de görev yapan Moreno mücadeleci futbolu ve lider özellikleri ile ön plana çıkıyor.

YÖNETİCİLER İSPANYA YOLCUSU

Kısa süre içinde Hector Moreno konusunda önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor... İki yöneticinin İspanya'ya giderek Sociedad ile masaya oturacağı ve transferi bitirmeye çalışacağı öğrenildi.



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