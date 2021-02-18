Galatasaray'da sol bek sıkıntısı

Galatasaray'da iki sol bek Alanya'ya götürülmedi. Ömer Bayram'ı da yeterli bulmayan Terim, bu bölgede Martin Linnes'i görevlendirmeyi düşünüyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da sol bek sıkıntısı
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18 Şubat 2021 14:04
Saracchi ve Emre Taşdemir, sakatlıkları sebebiyle Alanya deplasmanına götürülmedi.

Bu oyuncuların tedavisi Florya'da sürecek. Sol bekte yaşanan sıkıntı nedeniyle Fatih Terim'in bir sürpriz hazırlığında olduğu öğrenildi.

Ömer Bayram'ın buradaki performansını beğenmeyen Terim, Linnes'i sola çekip, Yedlin'i sağ bekte oynatma ihtimali üzerinde duruyor. 



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