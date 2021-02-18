Saracchi ve Emre Taşdemir, sakatlıkları sebebiyle Alanya deplasmanına götürülmedi.
Bu oyuncuların tedavisi Florya'da sürecek. Sol bekte yaşanan sıkıntı nedeniyle Fatih Terim'in bir sürpriz hazırlığında olduğu öğrenildi.
Ömer Bayram'ın buradaki performansını beğenmeyen Terim, Linnes'i sola çekip, Yedlin'i sağ bekte oynatma ihtimali üzerinde duruyor.
Bu oyuncuların tedavisi Florya'da sürecek. Sol bekte yaşanan sıkıntı nedeniyle Fatih Terim'in bir sürpriz hazırlığında olduğu öğrenildi.
Ömer Bayram'ın buradaki performansını beğenmeyen Terim, Linnes'i sola çekip, Yedlin'i sağ bekte oynatma ihtimali üzerinde duruyor.