Galatasaray'da şok sakatlık: Marcao!

Galatasaray, antrenmanda sakatlanan Marcao'nun sol iç yan bağlarında iç yan bağ hasarı tespit edildiğini duyurdu. Brezilyalı stoperin, 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı öngörülüyor.

Galatasaray'da şok sakatlık: Marcao!
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04 Haziran 2020 11:49
Galatasaray, antrenmadan sakatlanan Marcao'nun durumuyla ilgili açıklama yaptı.

İşte sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama:

"Oyuncumuz Marcao Teixeira'nın çarşamba günü yapılan antrenman sırasında girdiği bir ikili mücadele sonrası, sol iç yan bağlarında esneme oluşmuştur.

Sponsor hastanelerimizden Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde yapılan MR tetkiklerinin ardından oyuncumuzda ikinci derece iç yan bağ hasarı tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

MUHTEMEL SÜRE, 4-6 HAFTA

Öte yandan, Marcao'nun 4-6 hafta boyunca sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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