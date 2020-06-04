Galatasaray, antrenmadan sakatlanan Marcao'nun durumuyla ilgili açıklama yaptı.
İşte sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama:
"Oyuncumuz Marcao Teixeira'nın çarşamba günü yapılan antrenman sırasında girdiği bir ikili mücadele sonrası, sol iç yan bağlarında esneme oluşmuştur.
Sponsor hastanelerimizden Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde yapılan MR tetkiklerinin ardından oyuncumuzda ikinci derece iç yan bağ hasarı tespit edilmiştir.
Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."
MUHTEMEL SÜRE, 4-6 HAFTA
Öte yandan, Marcao'nun 4-6 hafta boyunca sahalardan uzak kalması bekleniyor.
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İşte sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama:
"Oyuncumuz Marcao Teixeira'nın çarşamba günü yapılan antrenman sırasında girdiği bir ikili mücadele sonrası, sol iç yan bağlarında esneme oluşmuştur.
Sponsor hastanelerimizden Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde yapılan MR tetkiklerinin ardından oyuncumuzda ikinci derece iç yan bağ hasarı tespit edilmiştir.
Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."
MUHTEMEL SÜRE, 4-6 HAFTA
Öte yandan, Marcao'nun 4-6 hafta boyunca sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın